NASA показало майже 50 років танення льодовиків Аляски за кілька секунд
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Космічне агентство США NASA показало 48 років танення льодовиків на Алясці у режимі "timelapse", передає УНН.
"Нове timelapse-відео про льодовики, зняте з космосу - про період тривалістю у майже 50 років - дають вченим нове розуміння того, як змінюються покриті льодом частини планети", - йдеться у підписі до відео.
Використовуючи знімки з програми NASA-USGS Landsat, яка почалася у 1972 році і тривала до 2019 року, гляціолог Марк Фанесток з Університету Аляски в Фербанксі поєднав шестисекундні timelapse-відео кожного льодовика на Алясці і Юконі.
Як зазначається, відео дає чітке розуміння того, що відбувається з льодовиками Аляски в умовах потепління клімату.
Нагадаємо, в ООН попередили про неминучу кліматичну катастрофу.
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