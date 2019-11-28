Європарламент оголосив кліматичну надзвичайну ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Європейський парламент сьогодні ухвалив резолюцію, що оголошує надзвичайний стан в області клімату і навколишнього середовища в Європі та світі. Про це передає УНН із посиланням на сайт Європарламенту.
“Напередодні Конференції ООН зі зміни клімату, що відбудеться у Мадриді 2-13 грудня, парламент у четвер ухвалив резолюцію, що оголошує надзвичайний стан в області клімату і навколишнього середовища в Європі та світі. Вони також хочуть, щоб Комісія забезпечила повну відповідність всіх відповідних законодавчих і бюджетних пропозицій щодо обмеження глобального потепління до температури нижче 1,5°C”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією Європарламенту, усі відповідні законодавчі і бюджетні пропозиції треба привести у повну відповідність з поставленою метою.
“В окремій резолюції Парламент закликає ЄС якнайшвидше, але не пізніше 2050 року, представити свою стратегію досягнення кліматичної нейтральності на розгляд Конвенції ООН про зміну клімату. Також європарламентарі закликають нового президента Європейської комісії Урсулу фон дер Лейен включити цільовий показник скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року в європейський Зелений договір”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією ООН, людство чекає кліматична катастрофа, якщо не почати щорічно скорочувати викиди парникових газів.