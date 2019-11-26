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В ООН попередили про неминучу кліматичну катастрофу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Людство чекає кліматична катастрофа, якщо не почати щорічно скорочувати викиди парникових газів. Про це стало відомо з останньої доповіді Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), повідомляє УНН з посиланням на сайт ООН.

"Навіть якщо країни виконають свої обіцянки щодо клімату, а вони не закріплені юридично, до кінця століття планету чекає підвищення температури на 3,2°C. У Паризькій угоді поставлена ціль - втримати зростання температури в межах 1,5°С, але вона стає все більш недосяжною. Такий висновок нової доповіді Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)", - пишуть в ООН.

Однак автори нової доповіді ООН констатують, що за нинішнього стану справ, ми не тільки не досягнемо мети Паризької угоди по клімату, але неухильно будемо рухатися до катастрофи.

"Протягом 10 років щорічна доповідь щодо емісії парникових газів була сигналом тривоги - і всі ці 10 років світ тільки збільшував викиди. Зараз, як ніколи, потрібно прислухатися до вчених. Якщо ми проіґноруємо їх застереження, нас очікують нові катастрофічні шторми, екстремальна спека і забруднення, що загрожують нашому життю", - прокоментував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За даними вчених, для того, щоб все-таки спробувати виконати поставлене завдання, потрібно щорічно скорочувати викиди на 7,8 відсотків, а для цього потрібно вжити кардинальних заходів. Інакше, повідомляють в ЮНЕП, при підвищенні температури до кінця століття на 3,2° C відбудеться масове вимирання тварин і рослин, а багато частин планети стануть безлюдними.

"Це говорить про те, що країни просто не можуть дозволити собі чекати кінця 2020 року, коли (на конференції в Глазго) вони повинні прийняти нові зобов'язання в галузі клімату. Кожне місто, кожен регіон, кожна компанія, кожна людина повинні діяти прямо зараз, і діяти активно", - попереджає Інгер Андерсен, Виконавчий директор ЮНЕП.

Автори доповіді вважають, що підвищення температури ще можна утримати в межах 1,5°C. За їх словами, в суспільстві зростає розуміння того, що заходи зі стримування зміни клімату мають безліч переваг. У деяких країнах поновлювані джерела енергії - вже дешевше інших. Вже застосовуються технології, що дозволяють перейти на "зелену економіку".

Нагадаємо, що Паризька хартія була прийнята 12 грудня 2015 року за підсумками 21-ї конференції Рамкової конвенції про зміну клімату. Країни-учасниці домовилися не допустити підвищення середньої температури на планеті до 2100 року більш ніж на два градуси Цельсія в порівнянні з доіндустріальною епохою. Угода, зокрема, передбачає зниження викидів парникових газів. Правда, обіцянки прийняти відповідні заходи - в першу чергу, скоротити емісію СО2 - носять виключно добровільний характер.

В ООН відзначають, що серед держав "великої двадцятки", на які припадає 78 відсотків викидів парникових газів, 15 не надали ніякого плану щодо зниження емісій до нуля. Більш того, замість того, щоб скорочуватися, обсяги викидів за останнє десятиліття зросли на 1,5 відсотка.

Як повідомляв УНН раніше, США почали процес виходу з Паризького угоди по клімату.

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