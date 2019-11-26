В ООН предупредили о надвигающейся климатической катастрофе

“Даже если страны выполнят свои обещания в области климата, а они не закреплены юридически, к концу века планету ждет повышение температуры на 3,2°C. В Парижском соглашении поставлена цель — удержать рост температуры в пределах 1,5°С, но она становится все более недостижимой. Таков вывод нового доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)”, — пишут в ООН.

Однако авторы нового доклада ООН констатируют, что при нынешнем положении дел, мы не только не выполним цели Парижского соглашения по климату, но неуклонно будем двигаться к катастрофе.

“На протяжении 10 лет каждый новый год доклад об эмиссиях парниковых газов был сигналом тревоги — и все эти 10 лет мир только увеличивал выбросы. Сейчас, как никогда, нужно прислушаться к ученым. Если мы проигнорируем их предостережения, нас ждут новые катастрофические шторма, экстремальная жара и загрязнение, угрожающие нашей жизни”, - прокомментировал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным ученых, для того чтобы все-таки попытаться выполнить поставленную задачу, нужно ежегодно сокращать выбросы на 7,8 процентов, а для этого нужно принять кардинальные меры. Иначе, сообщают в ЮНЕП, при повышении температуры к концу века на 3,2°C произойдет массовое вымирание животных и растений, а многие части планеты станут необитаемыми.

“Это говорит о том, что страны просто не могут позволить себе ждать конца 2020 года, когда (на конференции в Глазго) они должны принять новые обязательства в области климата. Каждый город, каждый регион, каждая компания, каждый человек должны действовать прямо сейчас, и действовать активно”, — предупреждает Ингер Андерсен, Исполнительный директор ЮНЕП.

Авторы доклада считают, что повышение температуры еще можно удержать в пределах 1.5°C. По их словам, в обществе растет понимание того, что меры по сдерживанию изменения климата имеют множество преимуществ. В некоторых странах возобновляемые источники энергии — уже дешевле остальных. Уже применяются технологии, позволяющие перейти на “зеленую экономику”.

Напомним, что Парижская хартия была принята 12 декабря 2015 года итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предусматривает снижение выбросов парниковых газов. Правда, обещания принять соответствующие меры — в первую очередь, сократить эмиссии СО2 — носят исключительно добровольный характер.

В ООН отмечают, что среди государств “большой двадцатки”, на которые приходится 78 процентов выбросов парниковых газов, 15 не представили никакого плана по сведению эмиссий к нулю. Более того, вместо того, чтобы сокращаться, объемы выбросов за последнее десятилетие выросли на 1,5 процента.

Как сообщал УНН ранее, США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату.