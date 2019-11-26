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В ООН предупредили о надвигающейся климатической катастрофе

В ООН предупредили о надвигающейся климатической катастрофе

Киев  •  УНН

 • 15962 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Человечество ожидает климатическая катастрофа, если не начать ежегодно сокращать выбросы парниковых газов. Об этом стало известно из последнего доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), сообщает УНН со ссылкой на сайт ООН.

“Даже если страны выполнят свои обещания в области климата, а они не закреплены юридически, к концу века планету ждет повышение температуры на 3,2°C. В Парижском соглашении поставлена цель — удержать рост температуры в пределах 1,5°С, но она становится все более недостижимой. Таков вывод нового доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП)”, — пишут в ООН.

Однако авторы нового доклада ООН констатируют, что при нынешнем положении дел, мы не только не выполним цели Парижского соглашения по климату, но неуклонно будем двигаться к катастрофе.

“На протяжении 10 лет каждый новый год доклад об эмиссиях парниковых газов был сигналом тревоги — и все эти 10 лет мир только увеличивал выбросы. Сейчас, как никогда, нужно прислушаться к ученым. Если мы проигнорируем их предостережения, нас ждут новые катастрофические шторма, экстремальная жара и загрязнение, угрожающие нашей жизни”, - прокомментировал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По данным ученых, для того чтобы все-таки попытаться выполнить поставленную задачу, нужно ежегодно сокращать выбросы на 7,8 процентов, а для этого нужно принять кардинальные меры. Иначе, сообщают в ЮНЕП, при повышении температуры к концу века на 3,2°C произойдет массовое вымирание животных и растений, а многие части планеты станут необитаемыми.

“Это говорит о том, что страны просто не могут позволить себе ждать конца 2020 года, когда (на конференции в Глазго) они должны принять новые обязательства в области климата. Каждый город, каждый регион, каждая компания, каждый человек должны действовать прямо сейчас, и действовать активно”, — предупреждает Ингер Андерсен, Исполнительный директор ЮНЕП.

Авторы доклада считают, что повышение температуры еще можно удержать в пределах 1.5°C. По их словам, в обществе растет понимание того, что меры по сдерживанию изменения климата имеют множество преимуществ. В некоторых странах возобновляемые источники энергии — уже дешевле остальных. Уже применяются технологии, позволяющие перейти на “зеленую экономику”.

Напомним, что Парижская хартия была принята 12 декабря 2015 года итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предусматривает снижение выбросов парниковых газов. Правда, обещания принять соответствующие меры — в первую очередь, сократить эмиссии СО2 — носят исключительно добровольный характер.

В ООН отмечают, что среди государств “большой двадцатки”, на которые приходится 78 процентов выбросов парниковых газов, 15 не представили никакого плана по сведению эмиссий к нулю. Более того, вместо того, чтобы сокращаться, объемы выбросов за последнее десятилетие выросли на 1,5 процента.

Как сообщал УНН ранее, США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату.

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