Нарушения не пройдут без последствий: ГНС аннулировала лицензию на производство алкоголя одному из известных производителей

Государственная налоговая служба аннулировала лицензию на производство алкогольных напитков одному из известных производителей Днепропетровщины. Председатель ГНС Руслан Кравченко заявил, что попытки налогоплательщиков манипулировать и нарушать действующее законодательство - не пройдут без последствий. Об этом Кравченко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Попытки некоторых налогоплательщиков манипулировать, уклоняться от выполнения законных требований и нарушать действующее законодательство - не пройдут без последствий. Государственная налоговая служба аннулировала лицензию на производство алкогольных напитков одному из известных производителей Днепропетровщины. Название компании, о которой сегодня много говорят в медиа, не называю, поскольку это разглашение данных о плательщике

По его словам, аннулированию лицензии предшествовали 4 месяца борьбы в судах.

Во время проверки в ноябре налоговая установила, что у производителя отсутствует оборудование для полного технологического цикла производства некоторых видов продукции. Также выявлено, что оно производит и реализует бренди, на которое вообще нет лицензии.

Эти факты зафиксированы в актах, было принято решение об аннулировании действия лицензии. Предприятие пыталось обжаловать его. Точку в этой истории поставил своим решением апелляционный административный суд. Сегодня Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками на основании отсутствия лицензии внесло это предприятие в перечень рисковых. Также принял решение уволить и.о. начальника Восточного межрегионального управления ГНС по работе с КНП. К его профессиональной деятельности уже были замечания. Всех, кто будет пытаться в работе играть в грязные игры, будет ждать аналогичная ситуация. Буду реагировать жестко