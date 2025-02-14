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Нарушения не пройдут без последствий: ГНС аннулировала лицензию на производство алкоголя одному из известных производителей

Нарушения не пройдут без последствий: ГНС аннулировала лицензию на производство алкоголя одному из известных производителей

Киев  •  УНН

 • 671 просмотра

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ГНС аннулировала лицензию на производство алкогольных напитков крупному производителю из-за отсутствия необходимого оборудования и незаконного производства бренди. Решение подтверждено апелляционным судом после 4 месяцев судебных разбирательств.

Государственная налоговая служба аннулировала лицензию на производство алкогольных напитков одному из известных производителей Днепропетровщины. Председатель ГНС Руслан Кравченко заявил, что попытки налогоплательщиков манипулировать и нарушать действующее законодательство - не пройдут без последствий. Об этом Кравченко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Попытки некоторых налогоплательщиков манипулировать, уклоняться от выполнения законных требований и нарушать действующее законодательство - не пройдут без последствий. Государственная налоговая служба аннулировала лицензию на производство алкогольных напитков одному из известных производителей Днепропетровщины. Название компании, о которой сегодня много говорят в медиа, не называю, поскольку это разглашение данных о плательщике 

- сообщил Кравченко.

По его словам, аннулированию лицензии предшествовали 4 месяца борьбы в судах.

Во время проверки в ноябре налоговая установила, что у производителя отсутствует оборудование для полного технологического цикла производства некоторых видов продукции. Также выявлено, что оно производит и реализует бренди, на которое вообще нет лицензии.

Эти факты зафиксированы в актах, было принято решение об аннулировании действия лицензии. Предприятие пыталось обжаловать его. Точку в этой истории поставил своим решением апелляционный административный суд. Сегодня Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками на основании отсутствия лицензии внесло это предприятие в перечень рисковых. Также принял решение уволить и.о. начальника Восточного межрегионального управления ГНС по работе с КНП. К его профессиональной деятельности уже были замечания. Всех, кто будет пытаться в работе играть в грязные игры, будет ждать аналогичная ситуация. Буду реагировать жестко 

- добавил Кравченко.

Напомним

Председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко заявил, что готов к дискуссии относительно подходов к формированию "Клуба белого бизнеса".

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
ukrainaУкраина

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