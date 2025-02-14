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Порушення не пройдуть без наслідків: ДПС анулювала ліцензію на виробництво алкоголю одному з відомих виробників

Порушення не пройдуть без наслідків: ДПС анулювала ліцензію на виробництво алкоголю одному з відомих виробників

Київ • УНН

 • 25244 перегляди

ДПС анулювала ліцензію на виробництво алкогольних напоїв великому виробнику через відсутність необхідного обладнання та незаконне виробництво бренді. Рішення підтверджено апеляційним судом після 4 місяців судових розглядів.

Державна податкова служба анулювала ліцензію на виробництво алкогольних напоїв одному з відомих виробників Дніпропетровщини. Голова ДПС Руслан Кравченко заявив, що намагання платників податків маніпулювати та порушувати чинне законодавство – не пройдуть без наслідків. Про це Кравченко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Намагання деяких платників податків маніпулювати, ухилятися від виконання законних вимог та порушувати чинне законодавство – не пройдуть без наслідків. Державна податкова служба анулювала ліцензію на виробництво алкогольних напоїв одному з відомих виробників Дніпропетровщини. Назву компанії, про яку сьогодні багато говорять в медіа, не називаю, оскільки це розголошення даних про платника 

- повідомив Кравченко.

За його словами, анулюванню ліцензії передували 4 місяці боротьби в судах.

Під час перевірки у листопаді податкова встановила, що у виробника відсутнє обладнання для повного технологічного циклу виробництва деяких видів продукції. Також виявлено, що воно виробляє та реалізує бренді, на яке взагалі немає ліцензії.

Ці факти зафіксовані в актах, було ухвалене рішення про анулювання дії ліцензії. Підприємство намагалося оскаржити його. Крапку в цій історії поставив своїм рішенням апеляційний адміністративний суд. Сьогодні Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків на підставі відсутності ліцензії внесло це підприємство до переліку ризикових. Також ухвалив рішення звільнити в.о. начальника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП. До його професійної діяльності вже були зауваження. Усіх, хто намагатиметься в роботі грати в брудні ігри чекатиме аналогічна ситуація. Реагуватиму жорстко 

- додав Кравченко.

Нагадаємо

Раніше Голова ДПС Кравченко попередив бізнес, що ухилятися від сплати податків чи працювати "в тіні" не вийде.

Павло Башинський

Павло Башинський

Економіка
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