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Интерпол 6 лет искал международного наркоторговца, а поймали его во Львовской области

Интерпол 6 лет искал международного наркоторговца, а поймали его во Львовской области

Киев  •  УНН

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СБУ задержала на Львовщине участника международного наркосиндиката, который был в розыске Интерпола. Гражданин страны ЕС скрывался в Украине 6 лет от уголовной ответственности за контрабанду наркотиков.

СБУ задержала участника международного наркосиндиката, скрывавшегося в Украине. Гражданин страны ЕС будет находиться под стражей до решения вопроса об экстрадиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Иностранец 6 лет находился в розыске по линии Интерпола. Как указали в СБУ, задержанный является гражданином соседней страны ЕС, однако какой именно - не назвали.

Известно, что он был участником организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов на территории Евросоюза. Чтобы избежать уголовной ответственности, он прибыл в Украину.

Иностранец был объявлен в международный розыск. Как сообщается, его задержали на Львовщине.

Сейчас наркоторговец находится под стражей до решения вопроса об экстрадиции.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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