Наркогруппировка "Краснобаловские", которая зарабатывала более 20 млн грн ежемесячно, предстанет перед судом

14:43 • 1400 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 8620 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 10674 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 14786 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 25727 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22752 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37212 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37701 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33190 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32529 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Популярные новости
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным11 февраля, 05:38 • 15284 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo11 февраля, 07:17 • 19243 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo11 февраля, 07:49 • 14591 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 10123 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 13154 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат13:50 • 8620 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28 • 9826 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 13180 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 39903 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 806 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 5230 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 10142 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 29751 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 31210 просмотра
Наркогруппировка "Краснобаловские", которая зарабатывала более 20 млн грн ежемесячно, предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Наркоорганизация "Краснобаловские" с ежемесячным доходом более 20 млн грн предстанет перед судом. Правоохранители изъяли почти 90 кг наркотиков и 2,4 млн грн наличных.

Наркогруппировка "Краснобаловские", которая зарабатывала более 20 млн грн ежемесячно, предстанет перед судом

Наркоорганизация "Краснобаловские", которая ежемесячно зарабатывала более 20 млн грн на сбыте каннабиса, MDMA и кокаина по всей Украине, направлена в суд. Во время обысков правоохранители изъяли почти 90 кг наркотиков и более 2 млн грн наличных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении четырех участников наркоорганизации, сбывавшей наркотики по всей Украине

- говорится в сообщении.

Организатором группировки оказался 39-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичные преступления. Еще один обвинительный акт в отношении него уже слушается в суде.

"Краснобаловские" продавали каннабис, MDMA и кокаин. Для конспирации они создали закрытые Telegram-каналы, где принимали заказы, отправляли геолокации "закладок" и общались с клиентами.

Оплата осуществлялась исключительно безналично: на карты дропов или на криптокошельки.

Во время обысков в Киеве, Киевской и Черкасской областях правоохранители изъяли почти 90 кг каннабиса и наличные на сумму около 2,4 млн грн.

Участникам инкриминируют ч. 3 ст. 307 УК Украины - незаконное производство, хранение и сбыт наркотических средств и психотропов в крупных масштабах.

Обвинительный акт в отношении четырех участников уже направлен в суд для рассмотрения по существу.

Изготовили более 50 кг каннабиса на 5 млн гривен: правоохранители задержали участников наркогруппировки04.02.26, 17:33 • 3118 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Обыск
Банковская карта
Социальная сеть
Черкасская область
Генеральный прокурор Украины
Украина
Киев