Наркогруппировка "Краснобаловские", которая зарабатывала более 20 млн грн ежемесячно, предстанет перед судом

Наркоорганизация "Краснобаловские", которая ежемесячно зарабатывала более 20 млн грн на сбыте каннабиса, MDMA и кокаина по всей Украине, направлена в суд. Во время обысков правоохранители изъяли почти 90 кг наркотиков и более 2 млн грн наличных. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении четырех участников наркоорганизации, сбывавшей наркотики по всей Украине - говорится в сообщении.

Организатором группировки оказался 39-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичные преступления. Еще один обвинительный акт в отношении него уже слушается в суде.

"Краснобаловские" продавали каннабис, MDMA и кокаин. Для конспирации они создали закрытые Telegram-каналы, где принимали заказы, отправляли геолокации "закладок" и общались с клиентами.

Оплата осуществлялась исключительно безналично: на карты дропов или на криптокошельки.

Во время обысков в Киеве, Киевской и Черкасской областях правоохранители изъяли почти 90 кг каннабиса и наличные на сумму около 2,4 млн грн.

Участникам инкриминируют ч. 3 ст. 307 УК Украины - незаконное производство, хранение и сбыт наркотических средств и психотропов в крупных масштабах.

Обвинительный акт в отношении четырех участников уже направлен в суд для рассмотрения по существу.

