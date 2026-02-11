$43.090.06
14:43 • 1196 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 8076 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 10510 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 14607 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 25506 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22670 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37138 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37656 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33141 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32512 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 25506 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 39797 перегляди
Наркоугруповання "Краснобалівські", яке заробляло понад 20 млн грн щомісяця, постане перед судом

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Наркоорганізація "Краснобалівські" з щомісячним доходом понад 20 млн грн постане перед судом. Правоохоронці вилучили майже 90 кг наркотиків та 2,4 млн грн готівки.

Наркоугруповання "Краснобалівські", яке заробляло понад 20 млн грн щомісяця, постане перед судом

Наркоорганізацію "Краснобалівські", яка щомісяця заробляла понад 20 млн грн на збуті канабісу, MDMA та кокаїну по всій Україні, скеровано до суду. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 90 кг наркотиків та понад 2 млн грн готівки. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Офісу Генпрокурора завершили досудове розслідування щодо чотирьох учасників наркоорганізації, що збувала наркотики по всій Україні

- йдеться у повідомленні.

Організатором угруповання виявився 39-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини. Ще один обвинувальний акт щодо нього вже слухається в суді.

"Краснобалівські" продавали канабіс, MDMA та кокаїн. Для конспірації вони створили закриті Telegram-канали, де приймали замовлення, відправляли геолокації "закладок" і спілкувалися з клієнтами.

Оплата здійснювалася виключно безготівково: на картки дропів або на криптогаманці.

Під час обшуків у Києві, на Київщині та Черкащині правоохоронці вилучили майже 90 кг канабісу та готівку на суму близько 2,4 млн грн.

Учасникам інкримінують ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне виробництво, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропів у великих масштабах.

Обвинувальний акт щодо чотирьох учасників уже скеровано до суду для розгляду по суті.

Виготовили понад 50 кг канабісу на 5 млн гривень: правоохоронці затримали учасників наркоугрупування04.02.26, 17:33 • 3118 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Обшук
Банківська картка
Соціальна мережа
Черкаська область
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Київ