Наркоугруповання "Краснобалівські", яке заробляло понад 20 млн грн щомісяця, постане перед судом

Наркоорганізацію "Краснобалівські", яка щомісяця заробляла понад 20 млн грн на збуті канабісу, MDMA та кокаїну по всій Україні, скеровано до суду. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 90 кг наркотиків та понад 2 млн грн готівки. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Офісу Генпрокурора завершили досудове розслідування щодо чотирьох учасників наркоорганізації, що збувала наркотики по всій Україні - йдеться у повідомленні.

Організатором угруповання виявився 39-річний киянин, раніше судимий за аналогічні злочини. Ще один обвинувальний акт щодо нього вже слухається в суді.

"Краснобалівські" продавали канабіс, MDMA та кокаїн. Для конспірації вони створили закриті Telegram-канали, де приймали замовлення, відправляли геолокації "закладок" і спілкувалися з клієнтами.

Оплата здійснювалася виключно безготівково: на картки дропів або на криптогаманці.

Під час обшуків у Києві, на Київщині та Черкащині правоохоронці вилучили майже 90 кг канабісу та готівку на суму близько 2,4 млн грн.

Учасникам інкримінують ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне виробництво, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропів у великих масштабах.

Обвинувальний акт щодо чотирьох учасників уже скеровано до суду для розгляду по суті.

Виготовили понад 50 кг канабісу на 5 млн гривень: правоохоронці затримали учасників наркоугрупування