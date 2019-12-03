Нардепы приняли поправку к законопроекту о ГБР относительно "дел Майдана"

"Предлагаю проголосовать за эту поправку для того, чтобы не было сомнения что ВРУ поддерживает необходимость и насущность расследований дел Майдана", - отметил глава профильного комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский во время представления этой поправки с трибуны ВР.

После этого народные депутаты приняли поправку к законопроекту № 2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований, что позволит продолжить расследование "дел Майдана".

Добавим, принятая поправка позволяет следователям ГПУ, которые занимались "делами Майдана", перейти в ГБР без конкурса.

Ранее УНН сообщал, что профильный комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности поддержал поправку к законопроекту о Государственном бюро расследований, что позволит продолжить расследование "дел Майдана".

Добавим, 15 ноября после длительных споров между народными депутатами спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента, так и не приняв законопроект о ГБР и правку по "делам Майдана".

В группе защитников по делу Майдана указали, что с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Так, с 20 ноября прокуратура, где занимались "делами Майдана", потеряла полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции Достоинства должны были быть переданы в ГБР.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принятия Верховной Радой поправки, которая позволит продолжить расследование "дел Майдана" после потери ГПУ следственных функций.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что заседание Верховной Рады на этой неделе начнется из приоритетных законов, в частности, законопроекта о ГБР.