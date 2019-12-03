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Нардепи ухвалили поправку до законопроекту про ДБР щодо "справ Майдану"

Нардепи ухвалили поправку до законопроекту про ДБР щодо "справ Майдану"

Київ • УНН

 • 13136 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили поправку до законопроекту про Державне бюро розслідувань, що дозволить продовжити розслідування "справ Майдану". Відповідне рішення підтримали 334 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

"Пропоную проголосувати за цю поправку для того, щоб не було сумніву що ВРУ підтримує необхідність і нагальність розслідувань справ Майдану", - зазначив голова профільного комітету з правоохоронної діяльності Денис Монастирський під час представлення цієї поправки з трибуни ВР.

Після цього народні депутати ухвалили поправку до законопроекту № 2116 про внесення змін до Закону України “Про Державне бюро розслідувань” щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань, що дозволить продовжити розслідування "справ Майдану".

Додамо, ухвалена поправка дозволяє слідчим ГПУ, що займалися "справами Майдану", перейти до ДБР без конкурсу.

Раніше УНН повідомляв, що профільний комітет Верховної Ради України з правоохоронної діяльності підтримав поправку до законопроекту щодо Державного бюро розслідувань, що дозволить продовжити розслідування "справ Майдану".

Додамо, 15 листопада після тривалих суперечок між народними депутатами спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту, так і не ухваливши законопроект про ДБР та правку щодо "справ Майдану".

У групі захисників у справі Майдану вказали, що з 20 листопада слідство у справах Майдану буде зупинено щонайменше до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Так, з 20 листопада прокуратура, де займалися "справами Майдану", втратила повноваження розслідувати кримінальні провадження. Усі справи щодо злочинів проти активістів Революції Гідності мали бути передані до ДБР.

Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи ухвалення Верховною Радою поправки, яка дозволить продовжити розслідування "справ Майдану" після втрати ГПУ слідчих функцій.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що засідання Верховної Ради цього тижня почнеться з пріоритетних законів, зокрема, законопроекту про ДБР

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