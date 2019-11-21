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Адвокат родин Героїв Небесної сотні оголосила голодування

Адвокат родин Героїв Небесної сотні оголосила голодування

Київ • УНН

 • 14624 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняття Верховною Радою поправки, яка дозволить продовжити розслідування справ Майдану після втрати ГПУ слідчих функцій. Про це вона повідомила під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН.

"Сьогодні перший день, коли призупинилося розслідування по майдану", відмітила адвокат.

Вона пояснила, що має бути проголосована поправку до закону про ДБР, яка дозволить слідчим із Генеральної прокуратури, які займалися справами Майдану перейти до відповідного управління в ДБР у зв'язки із втратою ГПУ слідчих функцій.

Вимагаючи прийняття поправки, Закревська оголосила голодування.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань створено підрозділ з розслідування злочинів у "справах Майдану". За словами директора ДБР Романа Труби, як тільки ГПУ завершить усі процесуальні дії та передасть матеріали кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи.

З 20 листопада слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Як раніше повідомляв УНН, з 20 листопада прокуратура втрачає повноваження розслідувати кримінальні провадження. Всі справи щодо злочинів проти активістів Революції Гідності мають бути передані до ДБР.

15 листопада Рада почала розглядати законопроєкт № 2116 про внесення змін до закону України “Про Державне бюро розслідувань” щодо вдосконалення діяльності ДБР, але не встигла розглянути всі правки. Наступне пленарне засідання парламенту заплановано на 3 грудня.

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