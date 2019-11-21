Адвокат родин Героїв Небесної сотні оголосила голодування

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняття Верховною Радою поправки, яка дозволить продовжити розслідування справ Майдану після втрати ГПУ слідчих функцій. Про це вона повідомила під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН.