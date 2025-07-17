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Нардеп о выступлении Зеленского в ВР перед назначением премьера: будут новые соглашения с США

Киев • УНН

 • 2106 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил о будущих новых соглашениях с США, что потребует изменений в дипломатической работе с Вашингтоном. Он также поблагодарил Шмыгаля за работу и Свириденко за "кешбэк" и "1000 Зеленского".

Нардеп о выступлении Зеленского в ВР перед назначением премьера: будут новые соглашения с США

Во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за назначение нового премьер-министра Президент Владимир Зеленский заявил, что будут новые соглашения с США и поэтому нужны изменения в дипломатической работе с Вашингтоном. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Детали

Железняк привел тезисы из выступления Президента по назначению премьера Юлии Свириденко:

  • много слов об общем, без конкретики;
    • поблагодарил Шмыгаля за работу;
      • правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по обороне, всех программ устойчивости;
        • будут новые соглашения с США и поэтому нужны изменения в дипломатической работе с США;
          • поблагодарил Свириденко за "кэшбек" и "1000 Зеленского";
            • будет продолжена цифровизация всех процессов;
              • готовим новый уровень оборонного сотрудничества с партнерами.

                С целью полной реализации всего этого - вношу Свириденко и правительство. Спасибо всем

                - процитировал Железняк Зеленского.

                Дополнение

                Комитеты ВР уже поддержали кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины и представление Президента о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра.

                Также Комитет ВР поддержал кандидатуру Андрея Сибиги на должность главы МИД.

                Стефанишина станет послом в США, а Умеров пойдет в СНБО – нардеп17.07.2025, 10:18 • 3380 просмотров

                Анна Мурашко

                Анна Мурашко

                политика
                Андрей Сибига
                Верховная Рада
                Владимир Зеленский
                Соединённые Штаты
                Денис Шмыгаль
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