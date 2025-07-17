Нардеп о выступлении Зеленского в ВР перед назначением премьера: будут новые соглашения с США
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил о будущих новых соглашениях с США, что потребует изменений в дипломатической работе с Вашингтоном. Он также поблагодарил Шмыгаля за работу и Свириденко за "кешбэк" и "1000 Зеленского".
Во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за назначение нового премьер-министра Президент Владимир Зеленский заявил, что будут новые соглашения с США и поэтому нужны изменения в дипломатической работе с Вашингтоном. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.
Детали
Железняк привел тезисы из выступления Президента по назначению премьера Юлии Свириденко:
- много слов об общем, без конкретики;
- поблагодарил Шмыгаля за работу;
- правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по обороне, всех программ устойчивости;
- будут новые соглашения с США и поэтому нужны изменения в дипломатической работе с США;
- поблагодарил Свириденко за "кэшбек" и "1000 Зеленского";
- будет продолжена цифровизация всех процессов;
- готовим новый уровень оборонного сотрудничества с
партнерами.
С целью полной реализации всего этого - вношу Свириденко и правительство. Спасибо всем
Дополнение
Комитеты ВР уже поддержали кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины и представление Президента о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра.
Также Комитет ВР поддержал кандидатуру Андрея Сибиги на должность главы МИД.
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