Нардеп о выступлении Зеленского в ВР перед назначением премьера: будут новые соглашения с США

Во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за назначение нового премьер-министра Президент Владимир Зеленский заявил, что будут новые соглашения с США и поэтому нужны изменения в дипломатической работе с Вашингтоном. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

Детали

Железняк привел тезисы из выступления Президента по назначению премьера Юлии Свириденко:

много слов об общем, без конкретики;

поблагодарил Шмыгаля за работу;

правительство должно провести аудит всех договоренностей с партнерами по обороне, всех программ устойчивости;

будут новые соглашения с США и поэтому нужны изменения в дипломатической работе с США;

поблагодарил Свириденко за "кэшбек" и "1000 Зеленского";

будет продолжена цифровизация всех процессов;

готовим новый уровень оборонного сотрудничества с партнерами.

С целью полной реализации всего этого - вношу Свириденко и правительство. Спасибо всем - процитировал Железняк Зеленского.

Дополнение

Комитеты ВР уже поддержали кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины и представление Президента о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра.

Также Комитет ВР поддержал кандидатуру Андрея Сибиги на должность главы МИД.

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