Комітет ВР підтримав кандидатуру Сибіги на посаду очільника МЗС

Комітет ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України.

Про це журналісту УНН повідомила голова підкомітету з питань міжнародних форм та методів протидії агресії проти України Мар'яна Безугла.

Безугла підтвердила, що профільний Комітет підтримав кандидатуру Сибіги на посаду міністра закордонних справ.

Доповнення

Комітети ВР вже підтримали кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України та подання Президента про призначення Юлії Свириденко на посаду Премʼєр-міністра.

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