Комитет ВР поддержал кандидатуру Сибиги на должность главы МИД

Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал кандидатуру Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины.

Об этом журналисту УНН сообщила глава подкомитета по вопросам международных форм и методов противодействия агрессии против Украины Марьяна Безуглая.

Безуглая подтвердила, что профильный Комитет поддержал кандидатуру Сибиги на должность министра иностранных дел.

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Комитеты ВР уже поддержали кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины и представление Президента о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра.

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