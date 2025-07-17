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Комітет ВР підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду очільника Міноборони

Київ • УНН

 • 3540 перегляди

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. За його призначення проголосували 11 членів комітету, 4 утримались.

Комітет ВР підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду очільника Міноборони

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Про це повідомила член комітету Ірина Фріз, передає УНН.

Деталі

Щойно відбулось засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки на якому заслухали доповідь, плани майбутнього міністра оборони та колишнього премʼєр-міністра - Дениса Шмигаля та його затвердження на посаду. 11 - за, 4- утримались

- написала Фріз.

Вона висловила переконання що "злиття" Мінстратегпрому та Міноборони під його керівництво є хибним кроком, адже це створює прямі в тому числі корупційні ризики через те, що замовником, покупцем, виробником та контролером буде одна інституція тепер.

По-друге, таке "злиття"- це втрата найдорогоціннішого сьогодні - часу для набуття спроможності Міноборони оперувати всім цим. На пряме запитання стосовно термінів, які потрібні міністру для проведення у відповідність нормативної бази в ході обʼєднання  МОУ та Мінстратегпром - Шмигаль Д.А амбітно зазначив що зробить це все протягом місяця. Подивимось…

- розповіла Фріз.

Також за її словами Шмигаль надав оцінку якості третьої лінії фортифікацій.

На питання його оцінки якості третьої лінії фортифікацій, за які ніс пряму відповідальність Кабмін, Шмигаль спочатку зазначив, що провина лежить на військових, які визначили без належного аналізу її межі. Але після уточнюючого питання щодо десятків карних справ за використання "прокладок" та не цільове використання бюджетних грошей на це - скорегував своє твердження, що винних мають встановити правоохоронні органи. Тож - є як є

- написала Фріз.

За її словами, загалом члени Комітету з "слуг" висловлювали слова підтримки та поради щодо майбутньої роботи міністерства.

Кандидат демонстрував обізнаність та під час своєї промови закцентував увагу на тому, що часто буває на фронті та володіє достеменно інформацією про потреби, бо патронує 10 Гірсько-штурмову бригаду. На мою субʼєктивну думку, колишній премʼєр-міністр досі розмірковує рамками очільника уряду. Утримались від голосування за призначення Дениса Анатолійовича Шмигаля на посаду Міністра Оборони України з огляду і на 10 ст. Закону про воєнний стан і з огляду на те, що не підтримую жодних об’єднань міністерств

- повідомила вона.

Зеленський вніс у Раду подання на Сибігу як очільника МЗС, Шмигаля - міністром оборони17.07.25, 09:50 • 3856 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Верховна Рада України
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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