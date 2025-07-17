Комитет ВР поддержал кандидатуру Шмыгаля на должность главы Минобороны

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности поддержал кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины. Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз, передает УНН.

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Только что состоялось заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором заслушали доклад, планы будущего министра обороны и бывшего премьер-министра - Дениса Шмыгаля и его утверждение на должность. 11 - за, 4 - воздержались - написала Фриз.

Она выразила убеждение, что "слияние" Минстратегпрома и Минобороны под его руководством является ошибочным шагом, ведь это создает прямые, в том числе коррупционные риски из-за того, что заказчиком, покупателем, производителем и контролером будет теперь одна институция.

Во-вторых, такое "слияние" - это потеря самого драгоценного сегодня - времени для приобретения способности Минобороны оперировать всем этим. На прямой вопрос относительно сроков, которые нужны министру для приведения в соответствие нормативной базы в ходе объединения МОУ и Минстратегпром - Шмыгаль Д.А. амбициозно отметил, что сделает это все в течение месяца. Посмотрим… - рассказала Фриз.

Также, по ее словам, Шмыгаль дал оценку качества третьей линии фортификаций.

На вопрос его оценки качества третьей линии фортификаций, за которые нес прямую ответственность Кабмин, Шмыгаль сначала отметил, что вина лежит на военных, которые определили без должного анализа ее границы. Но после уточняющего вопроса относительно десятков уголовных дел за использование "прокладок" и нецелевое использование бюджетных денег на это - скорректировал свое утверждение, что виновных должны установить правоохранительные органы. Так что - есть как есть - написала Фриз.

По ее словам, в целом члены Комитета из "слуг" выражали слова поддержки и советы относительно будущей работы министерства.

Кандидат демонстрировал осведомленность и во время своей речи акцентировал внимание на том, что часто бывает на фронте и владеет достоверной информацией о потребностях, потому что патронирует 10 Горно-штурмовую бригаду. По моему субъективному мнению, бывший премьер-министр до сих пор рассуждает рамками главы правительства. Воздержались от голосования за назначение Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность Министра Обороны Украины исходя из 10 ст. Закона о военном положении и исходя из того, что не поддерживаю никаких объединений министерств - сообщила она.

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