Профільний комітет підтримав призначення Свириденко на посаду Прем'єра

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання Президента про призначення Юлії Свириденко на посаду Премʼєр-міністра. Про це повідомив народний депутат Олександр Качура у Telegram, передає УНН.

Щойно комітет з питань організації держвлади підтримав подання Президента про призначення Юлії Свириденко на посаду Премʼєр-міністра України - написав Качура.

Він додав, що сьогодні Рада розгляне всі кадрові питання на своєму засіданні.

У Раду внесли подання на призначення Свириденко новим Прем'єром

Доповнення

16 липня Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади Прем’єр-міністра України. Цим парламент автоматично відправив у відставку весь Кабмін. Сьогодні парламентарі планують розпочати заповнювати посади в уряді.