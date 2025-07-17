Профільний комітет підтримав призначення Свириденко на посаду Прем'єра
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради з питань організації держвлади підтримав подання Президента щодо призначення Юлії Свириденко на посаду Прем'єр-міністра України. Очікується, що Рада розгляне всі кадрові питання на сьогоднішньому засіданні.
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання Президента про призначення Юлії Свириденко на посаду Премʼєр-міністра. Про це повідомив народний депутат Олександр Качура у Telegram, передає УНН.
Щойно комітет з питань організації держвлади підтримав подання Президента про призначення Юлії Свириденко на посаду Премʼєр-міністра України
Він додав, що сьогодні Рада розгляне всі кадрові питання на своєму засіданні.
У Раду внесли подання на призначення Свириденко новим Прем'єром17.07.25, 09:46 • 4216 переглядiв
Доповнення
16 липня Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади Прем’єр-міністра України. Цим парламент автоматично відправив у відставку весь Кабмін. Сьогодні парламентарі планують розпочати заповнювати посади в уряді.