У Раду внесли подання на призначення Свириденко новим Прем'єром
Київ • УНН
До Верховної Ради внесено президентський проект постанови про призначення Юлії Свириденко Прем'єр-міністром України. Інформація розміщена на сайті парламенту.
У Верховну Раду внесено президентський проект постанови про призначення Юлії Свириденко Прем'єр-міністром України, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті парламенту.
Деталі
У парламенті президентський проект постанови про призначення Юлії Свириденко Прем'єр-міністром України зареєстровано під №13494 від 17 липня.
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 106, частин другої, третьої статті 114 Конституції України вношу за пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", яка згідно з частиною десятою статті 83 Основного Закону України має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України дев'ятого скликання, подання про призначення Ю. Свириденко на посаду Прем'єр-міністра України
Наразі проєкт постанови, як повідомляється, направлено на розгляд комітету. Головним для проєкту визначено комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Президент Зеленський запропонував Раді призначити Свириденко прем’єр-міністром16.07.25, 23:40 • 4144 перегляди