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У Раду внесли подання на призначення Свириденко новим Прем'єром

Київ • УНН

 • 2480 перегляди

До Верховної Ради внесено президентський проект постанови про призначення Юлії Свириденко Прем'єр-міністром України. Інформація розміщена на сайті парламенту.

У Раду внесли подання на призначення Свириденко новим Прем'єром

У Верховну Раду внесено президентський проект постанови про призначення Юлії Свириденко Прем'єр-міністром України, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті парламенту.

Деталі

У парламенті президентський проект постанови про призначення Юлії Свириденко Прем'єр-міністром України зареєстровано під №13494 від 17 липня. 

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 106, частин другої, третьої статті 114 Конституції України вношу за пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", яка згідно з частиною десятою статті 83 Основного Закону України має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України дев'ятого скликання, подання про призначення Ю. Свириденко на посаду Прем'єр-міністра України

- ідеться у тексті подання за підписом Президента Володимира Зеленського.

Наразі проєкт постанови, як повідомляється, направлено на розгляд комітету. Головним для проєкту визначено комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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