В Раду внесено представление о назначении Свириденко новым Премьером

В Верховную Раду внесен президентский проект постановления о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте парламента.

Детали

В парламенте президентский проект постановления о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины зарегистрирован под №13494 от 17 июля.

В соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106, частей второй, третьей статьи 114 Конституции Украины вношу по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", которая согласно части десятой статьи 83 Основного Закона Украины имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва, представление о назначении Ю. Свириденко на должность Премьер-министра Украины - говорится в тексте представления за подписью Президента Владимира Зеленского.

Сейчас проект постановления, как сообщается, направлен на рассмотрение комитета. Главным для проекта определен комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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