Профильный комитет поддержал назначение Свириденко на должность Премьера
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти поддержал представление Президента о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра Украины. Ожидается, что Рада рассмотрит все кадровые вопросы на сегодняшнем заседании.
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал представление Президента о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра. Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram, передает УНН.
Только что комитет по вопросам организации госвласти поддержал представление Президента о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра Украины
Он добавил, что сегодня Рада рассмотрит все кадровые вопросы на своем заседании.
В Раду внесено представление о назначении Свириденко новым Премьером17.07.25, 09:46 • 3736 просмотров
Дополнение
16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности Премьер-министра Украины. Этим парламент автоматически отправил в отставку весь Кабмин. Сегодня парламентарии планируют начать заполнять должности в правительстве.