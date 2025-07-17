Профильный комитет поддержал назначение Свириденко на должность Премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал представление Президента о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра. Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram, передает УНН.

Только что комитет по вопросам организации госвласти поддержал представление Президента о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра Украины - написал Качура.

Он добавил, что сегодня Рада рассмотрит все кадровые вопросы на своем заседании.

В Раду внесено представление о назначении Свириденко новым Премьером

Дополнение

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности Премьер-министра Украины. Этим парламент автоматически отправил в отставку весь Кабмин. Сегодня парламентарии планируют начать заполнять должности в правительстве.