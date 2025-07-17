Нардеп про виступ Зеленського у ВР перед призначенням прем’єра: будуть нові угоди з США

Під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за призначення нового прем’єр-міністра Президент Володимир Зеленський заявив, що будуть нові угоди з США й тому потрібні зміни у дипломатичній роботі з Вашингтоном. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram, передає УНН.

Деталі

Желєзняк навів тези з виступу Президента з призначення премʼєра Юлії Свириденко:

багато слів про загальне, без конкретики;

подякував Шмигалю за роботу;

має уряд провести аудит всіх домовленостей з партнерами по обороні, усіх програм стійкості;

будуть нові угоди з США і тому потрібні зміни у дипломатичній роботі з США;

подякував Свириденко за "кешбек" та "1000 Зеленського";

буде продовжена цифровізація всіх процесів;

готуємо новий рівень оборонної співпраці з партнерами.

З метою повної реалізації всього цього - вношу Свириденко і уряд. Дякую всім - процитував Желєзняк Зеленського.

Доповнення

Комітети ВР вже підтримали кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України та подання Президента про призначення Юлії Свириденко на посаду Премʼєр-міністра.

Також Комітет ВР підтримав кандидатуру Андрія Сибіги на посаду очільника МЗС.

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