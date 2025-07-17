Нардеп про виступ Зеленського у ВР перед призначенням прем’єра: будуть нові угоди з США
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив про майбутні нові угоди зі США, що вимагатиме змін у дипломатичній роботі з Вашингтоном. Він також подякував Шмигалю за роботу та Свириденко за "кешбек" і "1000 Зеленського".
Під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за призначення нового прем’єр-міністра Президент Володимир Зеленський заявив, що будуть нові угоди з США й тому потрібні зміни у дипломатичній роботі з Вашингтоном. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram, передає УНН.
Деталі
Желєзняк навів тези з виступу Президента з призначення премʼєра Юлії Свириденко:
- багато слів про загальне, без конкретики;
- подякував Шмигалю за роботу;
- має уряд провести аудит всіх домовленостей з партнерами по обороні, усіх програм стійкості;
- будуть нові угоди з США і тому потрібні зміни у дипломатичній роботі з США;
- подякував Свириденко за "кешбек" та "1000 Зеленського";
- буде продовжена цифровізація всіх процесів;
- готуємо новий рівень оборонної співпраці з
партнерами.
З метою повної реалізації всього цього - вношу Свириденко і уряд. Дякую всім
Доповнення
Комітети ВР вже підтримали кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України та подання Президента про призначення Юлії Свириденко на посаду Премʼєр-міністра.
Також Комітет ВР підтримав кандидатуру Андрія Сибіги на посаду очільника МЗС.
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