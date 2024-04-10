Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

Народный депутат Марьян Заблоцкий рассказал о сделках на таможнях, которые "отмывают" деньги через экспорт аграрной продукции, передает УНН.

"За 7 миллиардов долларов перевалил объем операций по отмыванию денег через экспорт аграрной продукции.

По моим оценкам, валютный курс в Украине был бы не более 35 гривен за доллар, если бы не мошеннические сделки наших схемщиков", - пишет он.

Так, нардеп выяснил, что лихие бизнесмены оформляют экспорт товара через таможни Николаевской, Винницкой, Ровенской, Днепровской и Харьковской областей. При этом местом поставки товара указывают морские торговые порты, которые находятся в зоне деятельности Одесской таможни. Так они делают из-за прошлогоднего приказа Олега Кипера, председателя Одесской обладминистрации, который перекрыл возможность вывозить черное зерно через таможни Одесской области. Впрочем, его примеру не последовали коллеги из других областей. Поэтому, дельцы решили оформлять экспорт там, где таможни лояльны к сделкам.

Информацию о черном экспорте зерна нардеп передал в правоохранительные органы и назвал агрофирмы, которые вероятно нарушают законодательство и опустошают казну Украины.

"В ближайшее время формализуем подобную работу в рамки ВСК Верховной Рады с соответствующими полномочиями. Большой и пламенный привет зерновой мафии", - подчеркнул Заблоцкий.