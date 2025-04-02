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Напряженность между странами возрастает: некоторые канадцы продают дома в США

Киев • УНН

 • 19111 просмотра

Из-за роста напряженности между странами, некоторые канадцы, имеющие дома в США, решили их продать. Канадцев беспокоит страхование и решения администрации Трампа.

Напряженность между странами возрастает: некоторые канадцы продают дома в США

На фоне роста напряженности в американо-канадских отношениях, некоторые граждане Канады, имеющие дома в США, продают их. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Речь идет о тех людях, которых на английском языке называют "snowbirds". Это слово дословно переводится как "снегири", а в переносном смысле так называют людей, мигрирующих во время зимы в теплые регионы.

Среди канадцев наибольшей популярностью пользуются штаты Флорида, Аризона и Калифорния. По данным СМИ, полученным от риелторов, количество граждан Канады среди иностранных покупателей недвижимости в США составляет 11% за последнее десятилетие.

Тем временем расходы на страхование для граждан Канады резко возросли – также канадцев беспокоит решение администрации Дональда Трампа об обязательной регистрации в иммиграционных органах в течение 30 дней.

Напомним

Глава правительства Канады Марк Карни анонсировал ответ на пошлины со стороны США. Он назвал действия президента Дональда Трампа "прямым нападением".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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