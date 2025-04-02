Напруженість між країнами зростає: деякі канадці продають будинки в США
Київ • УНН
Через зростання напруженості між країнами, деякі канадці, що мають будинки в США, вирішили їх продати. Канадців непокоїть страхування та рішення адміністрації Трампа.
На тлі зростання напруженості у американсько-канадських відносинах, деякі громадяни Канади, які мають будинки в США, продають їх. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.
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Йдеться про тих людей, яких англійською мовою називають "snowbirds". Це слово дослівно перекладається як "снігурі", а в переносному сенсі так називають людей, що мігрують під час зими у теплі регіони.
Серед канадців найбільшою популярністю користуються штати Флорида, Арізона і Каліфорнія. За даними ЗМІ, що були отримані від ріелторів, кількість громадян Канади серед іноземних покупців нерухомості в США становить 11% за останнє десятиліття.
Тим часом витрати на страхування для громадян Канади різко зросли – також канадців непокоїть рішення адміністрації Дональда Трампа про обов’язкову реєстрацію в імміграційних органах впродовж 30 днів.
Нагадаємо
Голова уряду Канади Марк Карні анонсував відповідь на мита з боку США. Він назвав дії президента Дональда Трампа "прямим нападом".