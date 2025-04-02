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Напруженість між країнами зростає: деякі канадці продають будинки в США

Київ • УНН

 • 19129 перегляди

Через зростання напруженості між країнами, деякі канадці, що мають будинки в США, вирішили їх продати. Канадців непокоїть страхування та рішення адміністрації Трампа.

Напруженість між країнами зростає: деякі канадці продають будинки в США

На тлі зростання напруженості у американсько-канадських відносинах, деякі громадяни Канади, які мають будинки в США, продають їх. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Йдеться про тих людей, яких англійською мовою називають "snowbirds". Це слово дослівно перекладається як "снігурі", а в переносному сенсі так називають людей, що мігрують під час зими у теплі регіони.

Серед канадців найбільшою популярністю користуються штати Флорида, Арізона і Каліфорнія. За даними ЗМІ, що були отримані від ріелторів, кількість громадян Канади серед іноземних покупців нерухомості в США становить 11% за останнє десятиліття.

Тим часом витрати на страхування для громадян Канади різко зросли – також канадців непокоїть рішення адміністрації Дональда Трампа про обов’язкову реєстрацію в імміграційних органах впродовж 30 днів.

Нагадаємо

Голова уряду Канади Марк Карні анонсував відповідь на мита з боку США. Він назвав дії президента Дональда Трампа "прямим нападом".

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Аризона
Марк Карні
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