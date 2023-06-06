Настаиваем на компенсации убытков: Стефанишина отреагировала на решение ЕС по агроимпорту из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Ограничения - это как перекрытие кислорода, последствия будут ощутимыми не только в Украине, но и в ЕС, и в глобальном измерении. Так вице-премьер-министр Ольга Стефанишина прокомментировала решение ЕС по агроимпорту из Украины и добавила, что Киев будет настаивать на компенсации убытков, причиненных ограничительными мерами, передает УНН.
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«Украинская сторона приняла во внимание решение Еврокомиссии. Будем следить за его выполнением, прежде всего обеспечением безбарьерного транзита украинской продукции. Границы должны быть разблокированы, а индивидуальные меры, введенные отдельными государствами-членами, отменены. Также настаиваем на компенсации убытков, нанесенных Украине ограничительными мерами. В условиях полномасштабной войны россии против Украины, когда граница с ЕС является фактически единственным надежным путем для украинского экспорта, ограничения - это как перекрытие кислорода, последствия будут ощутимыми не только в Украине, но и в ЕС, и в глобальном измерении. Призвали партнеров работать вместе над решением и урегулированием ситуации в полной мере и недопущением подобного в будущем», - прокомментировала ситуацию вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.
Ранее
Европейский Союз принял решение продлить ограничения на импорт отдельных видов агропродукции из Украины в пять стран-членов ЕС, но пообещал постепенно их отменять до 15 сентября.
Как сообщал УНН, с 2 мая по 5 июня (с возможностью продления) действовало постановление ЕС, которое запрещает свободный оборот пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше и Румынии, а также в Венгрии и Словакии. Это зерно из Украины можно транспортировать транзитом территориями этих пяти стран.