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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Настаиваем на компенсации убытков: Стефанишина отреагировала на решение ЕС по агроимпорту из Украины

Киев • УНН

 • 987604 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Ограничения - это как перекрытие кислорода, последствия будут ощутимыми не только в Украине, но и в ЕС, и в глобальном измерении. Так вице-премьер-министр Ольга Стефанишина прокомментировала решение ЕС по агроимпорту из Украины и добавила, что Киев будет настаивать на компенсации убытков, причиненных ограничительными мерами, передает УНН.

Настаиваем на компенсации убытков: Стефанишина отреагировала на решение ЕС по агроимпорту из Украины

Цитата

«Украинская сторона приняла во внимание решение Еврокомиссии. Будем следить за его выполнением, прежде всего обеспечением безбарьерного транзита украинской продукции. Границы должны быть разблокированы, а индивидуальные меры, введенные отдельными государствами-членами, отменены. Также настаиваем на компенсации убытков, нанесенных Украине ограничительными мерами. В условиях полномасштабной войны россии против Украины, когда граница с ЕС является фактически единственным надежным путем для украинского экспорта, ограничения - это как перекрытие кислорода, последствия будут ощутимыми не только в Украине, но и в ЕС, и в глобальном измерении. Призвали партнеров работать вместе над решением и урегулированием ситуации в полной мере и недопущением подобного в будущем», - прокомментировала ситуацию вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

Ранее

Европейский Союз принял решение продлить ограничения на импорт отдельных видов агропродукции из Украины в пять стран-членов ЕС, но пообещал постепенно их отменять до 15 сентября.

Как сообщал УНН, с 2 мая по 5 июня (с возможностью продления) действовало постановление ЕС, которое запрещает свободный оборот пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше и Румынии, а также в Венгрии и Словакии. Это зерно из Украины можно транспортировать транзитом территориями этих пяти стран.

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