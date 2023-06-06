ЄС зберіг обмеження на агроімпорт з України, але обіцяє поступово скасовувати до 15 вересня

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"ЄС поступово скасовує до 15 вересня 2023 року виняткові та тимчасові запобіжні заходи, ухвалені 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України відповідно до виняткових гарантій Регламенту про автономні торговельні заходи. Обсяг цих заходів додатково скорочується з 17 до 6 тарифних позицій для 4 продуктів, що охоплюються", - повідомили у виконавчому органі ЄС.

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У Єврокомісії зазначають, що ці тимчасові та цілеспрямовані заходи були вжиті "через вузькі місця у логістиці цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, а також за умови, що держави-члени не зберігають жодних обмежувальних заходів".

"Поетапна відмова дозволить внести значні покращення до Шляхів солідарності та вирішити проблеми з вивезенням українського зерна з країни для цього врожаю", - зазначили у євроінституції.

"Ці заходи, як і раніше, необхідні протягом обмеженого періоду часу, враховуючи виняткові обставини серйозних вузьких місць у логістиці та обмежених потужностей для зберігання зерна напередодні сезону збирання врожаю у п'яти державах-членах", - вказали у Єврокомісії.

Також повідомляється, що відповідно до домовленості створено Спільну координаційну платформу для координації зусиль Єврокомісії, Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, а також України щодо покращення торгових потоків між Союзом та Україною, включаючи транзит сільськогосподарської продукції коридорами. "Виконавчий віце-президент Валдіс Домбровскіс керує цим процесом на політичному рівні. Перша стартова нарада цієї координаційної платформи відбулася технічно 2 червня", - зазначається у повідомленні.

"У випадку, якщо транзиту українських товарів перешкоджають невиправдано обтяжливим вимогам в одній або кількох із п'яти держав-членів, Єврокомісія переглядатиме, чи залишаються істотні умови для застосування цих превентивних заходів", - наголосили у виконавчому органі ЄС.

При цьому у Єврокомісії вказали, що продовжили на рік безмитну торгівлю з Україною.

Доповнення

З 2 травня по 5 червня (з можливістю продовження) діяла постанова ЄС, яка забороняє вільний обіг пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України в Болгарії, Польщі та Румунії, а також в Угорщині та Словаччині. Це зерно з України можна транспортувати транзитом територіями цих п’яти країн.