ЕС сохранил ограничения на агроимпорт из Украины, но обещает постепенно отменять до 15 сентября

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"ЕС постепенно отменяет до 15 сентября 2023 года исключительные и временные превентивные меры, принятые 2 мая 2023 года в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в соответствии с исключительными гарантиями Регламента об автономных торговых мерах. Объем этих мер дополнительно сокращается с 17 до 6 тарифных позиций для 4 охватываемых продуктов", - сообщили в исполнительном органе ЕС.

Детали

В Еврокомиссии отмечают, что эти временные и целенаправленные меры были приняты "из-за узких мест в логистике этих продуктов в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии, а также при условии, что государства-члены не сохраняют никаких ограничительных мер".

"Поэтапный отказ позволит внести значительные улучшения в Пути солидарности и решить проблемы с вывозом украинского зерна из страны для этого урожая", - отметили в евроинституте.

"Эти меры по-прежнему необходимы в течение ограниченного периода времени, учитывая исключительные обстоятельства серьезных узких мест в логистике и ограниченных мощностей для хранения зерна накануне сезона уборки урожая в пяти государствах-членах", - указали в Еврокомиссии.

Также сообщается, что в соответствии с договоренностью создана Совместная координационная платформа для координации усилий Еврокомиссии, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, а также Украины по улучшению торговых потоков между Союзом и Украиной, включая транзит сельскохозяйственной продукции по коридорам. "Исполнительный вице-президент Валдис Домбровскис руководит этим процессом на политическом уровне. Первое стартовое совещание этой координационной платформы состоялось технически 2 июня", - отмечается в сообщении.

"В случае, если транзиту украинских товаров препятствуют неоправданно обременительные требования в одном или нескольких из пяти государств-членов, Еврокомиссия будет пересматривать, остаются ли существенные условия для применения этих превентивных мер", - отметили в исполнительном органе ЕС.

При этом в Еврокомиссии указали, что продлили на год беспошлинную торговлю с Украиной.

Дополнение

Со 2 мая по 5 июня (с возможностью продления) действовало постановление ЕС, которое запрещает свободный оборот пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше и Румынии, а также в Венгрии и Словакии. Это зерно из Украины можно транспортировать транзитом территориями этих пяти стран.