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Наполягаємо на компенсації збитків: Стефанішина відреагувала на рішення ЄС щодо агроімпорту з України

Київ • УНН

 • 987604 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Обмеження - це як перекриття кисню, наслідки будуть відчутними не тільки в Україні, але і в ЄС, і в глобальному вимірі. Так віцепремʼєр-міністерка Ольга Стефанішина прокоментувала рішення ЄС щодо агроімпорту з України і додала, що Київ наполягатиме на компенсації збитків, завданих обмежувальними заходами, передає УНН.

Наполягаємо на компенсації збитків: Стефанішина відреагувала на рішення ЄС щодо агроімпорту з України

Цитата

«Українська сторона взяла до уваги рішення Єврокомісії. Будемо стежити за його виконанням, передусім забезпеченням безбар’єрного транзиту української продукції. Кордони мають бути розблоковані, а індивідуальні заходи, введені окремими державами-членами, скасовані. Також наполягаємо на компенсації збитків, завданих Україні обмежувальними заходами. В умовах повномасштабної війни росії проти України, коли кордон з ЄС є фактично єдиним надійним шляхом для українського експорту, обмеження - це як перекриття кисню, наслідки будуть відчутними не тільки в Україні, але і в ЄС, і в глобальному вимірі. Закликали партнерів працювати разом над вирішенням та врегулюванням ситуації повною мірою та недопущенням подібного в майбутньому», - прокоментувала ситуацію віцепремʼєр-міністерка Ольга Стефанішина.

Раніше

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити обмеження на імпорт окремих видів агропродукції з України до п'яти країн-членів ЄС, але пообіцяв поступово їх скасовувати до 15 вересня.

Як повідомляв УНН, з 2 травня по 5 червня (з можливістю продовження) діяла постанова ЄС, яка забороняє вільний обіг пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України в Болгарії, Польщі та Румунії, а також в Угорщині та Словаччині. Це зерно з України можна транспортувати транзитом територіями цих п’яти країн.

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