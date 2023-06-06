Наполягаємо на компенсації збитків: Стефанішина відреагувала на рішення ЄС щодо агроімпорту з України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Обмеження - це як перекриття кисню, наслідки будуть відчутними не тільки в Україні, але і в ЄС, і в глобальному вимірі. Так віцепремʼєр-міністерка Ольга Стефанішина прокоментувала рішення ЄС щодо агроімпорту з України і додала, що Київ наполягатиме на компенсації збитків, завданих обмежувальними заходами, передає УНН.
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«Українська сторона взяла до уваги рішення Єврокомісії. Будемо стежити за його виконанням, передусім забезпеченням безбар’єрного транзиту української продукції. Кордони мають бути розблоковані, а індивідуальні заходи, введені окремими державами-членами, скасовані. Також наполягаємо на компенсації збитків, завданих Україні обмежувальними заходами. В умовах повномасштабної війни росії проти України, коли кордон з ЄС є фактично єдиним надійним шляхом для українського експорту, обмеження - це як перекриття кисню, наслідки будуть відчутними не тільки в Україні, але і в ЄС, і в глобальному вимірі. Закликали партнерів працювати разом над вирішенням та врегулюванням ситуації повною мірою та недопущенням подібного в майбутньому», - прокоментувала ситуацію віцепремʼєр-міністерка Ольга Стефанішина.
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Європейський Союз ухвалив рішення продовжити обмеження на імпорт окремих видів агропродукції з України до п'яти країн-членів ЄС, але пообіцяв поступово їх скасовувати до 15 вересня.
Як повідомляв УНН, з 2 травня по 5 червня (з можливістю продовження) діяла постанова ЄС, яка забороняє вільний обіг пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України в Болгарії, Польщі та Румунії, а також в Угорщині та Словаччині. Це зерно з України можна транспортувати транзитом територіями цих п’яти країн.