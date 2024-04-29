НАПК нашло необоснованные активы на почти 33 млн грн у экс-чиновника СБУ Наумова

НАПК по результатам мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения у бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова на более 32,7 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

Сообщается, что основанием для проведения мониторинга стало письмо Государственного бюро расследований (ГБР) по фактам возможного незаконного обогащения чиновника.

НАПК информирует, что в июне 2022 года на пограничном пункте Прешево на выезде из Республики Сербия в автомобиле BMW X6 xDrive40d, которым он управлял, было обнаружено скрытое от таможенного контроля имущество, а именно:

⦁ средства в сумме 592 990 евро (21 940 630 грн);

⦁ денежные средства в сумме 120 102 долл. США (4 203 570 грн);

⦁ 2 изумруда по 6 380 евро каждый (472 120 грн).

"Бывший спецслужащий объяснил, что обнаруженное в автомобиле имущество является собственностью его близких лиц, в частности часть денег была одолжена его отцом у знакомого. Однако НАПК выяснило, что финансовой возможности одолжить такие средства заемщик не имел. Кроме того, сам чиновник также не имел доходов из законных источников для приобретения валютных средств и изумрудов, которые пытался скрыть при пересечении государственной границы Сербии", - отмечается в сообщении.

Также НАПК не установило законных источников происхождения средств на приобретение автомобилей BMW X6 xDrive40d, стоимостью 116 022 евро (3 875 135 грн) и Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700 грн), которые были оформлены на гражданскую жену бывшего работника СБУ и ее отца.

Кроме того, сообщается, что материалы по экс-главе Главного управления внутренней безопасности СБУ направлены в Офис Генерального прокурора для присоединения к материалам уголовного производства, проведения досудебного расследования и привлечения его к уголовной ответственности.

Справка

Андрей Наумов лишился должности начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ в конце июля 2021 года.

Арестовали Наумова 7 июня прошлого года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

В Украине Наумову объявили два подозрения - в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

Дополнение

В 2023 году Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

В январе 2024 года сообщалось, что подозреваемый в государственной измене в Украине экс-генерал СБУ Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.