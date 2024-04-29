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НАЗК знайшло необґрунтовані активи на майже 33 млн грн у ексвисокопосадовця СБУ Наумова

НАЗК знайшло необґрунтовані активи на майже 33 млн грн у ексвисокопосадовця СБУ Наумова

Київ • УНН

 • 18344 перегляди

НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, пов'язаного з незадекларованою готівкою, смарагдами та елітними автомобілями на суму понад 32,7 млн грн.

НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на понад 32,7 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАЗК.

Повідомляється, що підставою для проведення моніторингу став лист Державного бюро розслідувань (ДБР) за фактами можливого незаконного збагачення посадовця.

НАЗК інформує, що в червні 2022 року на прикордонному пункті Прешево на виїзді з Республіки Сербія в автомобілі BMW X6 xDrive40d, яким він керував, було виявлено приховане від митного контролю майно, а саме:

⦁ кошти в сумі 592 990 євро (21 940 630 грн);

⦁ кошти в сумі 120 102 дол. США (4 203 570 грн);

⦁ 2 смарагди по 6 380 євро кожен (472 120 грн).

"Колишній спецслужбовець пояснив, що виявлене в автомобілі майно є власністю його близьких осіб, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого. Проте НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав. Крім того, сам посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії", - зазначається в повідомленні.

Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 022 євро (3 875 135 грн) та Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700 грн), які були оформлені на цивільну дружину колишнього працівника СБУ та її батька.

Окрім того, повідомляється, що матеріали щодо ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ направлено до Офісу Генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Довідково

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві та завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Доповнення

У 2023 році Вищий суд міста Ниш засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

У січні 2024 року повідомлялося, що підозрюваний у державній зраді в Україні ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

Анна Мурашко

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