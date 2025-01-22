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Нападение в Тель-Авиве: вооруженный ножом тель-авивец был марокканцем с американской визой

Киев  •  УНН

 • 10222 просмотра

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29-летний гражданин Марокко с видом на жительство в США ранил ножом по меньшей мере 4 человек на улице Нахалат Биньямин. Нападавшего застрелила женщина-полицейский, которая была не на службе.

На улице Нахалат Биньямин, которая расположена в популярном развлекательном районе Тель-Авива произошло ножевое нападение, в результате которого 5 человек получили ранения. Преступник был застрелен. По крайней мере у одного из пострадавших серьезные травмы шеи, потребовалась операция, сообщают AFР и Haaretz, передает УНН.

Детали

По данным израильской полиции, во вторник вечером в центре Тель-Авива в результате ножевого нападения были ранены несколько человек (по разным данным речь идет о 4 или 5 раненых). Нападавший был убит силами безопасности на месте.

Мужчина, который нанес ножевые ранения четырем людям в израильском городе Тель-Авив во вторник, является 29-летним гражданином Марокко, который имеет вид на жительство в США. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

По предварительным данным следствия, мужчина вытащил нож и сначала нанес ножевые ранения трем людям, а затем "легко" ранил кого-то, сообщили в полиции. По данным Al-Monitor, затем его застрелила женщина-полицейский, которая в тот момент была не на службе.

Сообщается, что ножевые ранения произошли на улице Нахалат Биньямин, которая расположена в популярном развлекательном районе. В городской больнице сообщили, что по крайней мере у одного из пострадавших были серьезные травмы шеи, и потребовалась операция. Это второй инцидент с ножевым ранением в городе за короткое время.

Напомним,

УНН передавал, что в Тель-Авиве четыре человека получили ножевые ранения.

Израиль освобождает 90 палестинских заключенных после сделки с ХАМАС20.01.25, 04:18 • 23452 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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