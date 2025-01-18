В Тель-Авиве кровавая атака, есть погибший и раненые: подробности с места происшествия

В результате стрельбы в Тель-Авиве несколько человек получили ранения, израильские СМИ сообщили о скоплении полицейских и машины скорой помощи на одной из улиц города.

Передает УНН со ссылкой на AFP и Еuronews.

В результате стрельбы в Тель-Авиве несколько человек пострадали, на улицу Левонтина, где произошел инцидент, прибывают многочисленные силы полиции и скорой помощи. Полиция выясняет точные обстоятельства происшествия и вопрос о том, был ли это теракт. Отмечается, что мужчину с ножевым ранением доставили в больницу.

Впоследствии стало известно:

Нападавшего, 19-летнего жителя Западного берега, застрелил прохожий. Пострадавшего доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как "средней тяжести", сообщает Еuronews.

Напомним,

По данным израильских спецслужб, 25 из 33 заложников, которых ХАМАС должен передать на первом этапе сделки, остаются живыми. Обмен заложниками состоится в рамках шестинедельного прекращения огня в секторе Газа.

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