У Тель-Авіві кривава атака, є загиблий та поранені: подробиці з місця події

В результаті стрілянини в Тель-Авіві кілька людей отримали поранення, ізраїльські ЗМІ повідомили про скупчення поліцейських і машини швидкої допомоги на одній з вулиць міста.

Передає УНН із посиланням на AFP.

У результаті стрілянини в Тель-Авіві кілька людей постраждали, на вулицю Левонтіна, де стався інцидент, прибувають численні сили поліції та швидкої допомоги. Поліція з'ясовує точні обставини події та питання про те, чи був це теракт. Зазначається, що чоловіка з ножовим пораненням доставили до лікарні.



Згодом стало відомо:

Нападника, 19-річного жителя Західного берега, застрелив перехожий. Постраждалого доправили в лікарню, лікарі оцінюють його стан як "середньої тяжкості", повідомляє Еuronews.

Нагадаємо

За даними ізраїльських спецслужб, 25 із 33 заручників, яких ХАМАС має передати на першому етапі угоди, залишаються живими. Обмін заручниками відбудеться в рамках шеститижневого припинення вогню в секторі Газа.

Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: що стоїть за новою угодою про припинення вогню