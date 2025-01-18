Ізраїльські спецслужби: 25 з 33 заручників, яких ХАМАС планує передати - живі

За оцінками джерел в ізраїльських службах безпеки, "25 із 33 заручників, які мали бути звільнені на першому етапі угоди, все ще живі".

Передає УНН із посиланням на GLZ.

Загалом 25 із 33 заручників, яких ХАМАС планує передати на першому етапі угоди про припинення вогню в секторі Газа, що починається завтра в неділю, живі, як повідомило цієї суботи радіо ізраїльської армії GLZ. Радіостанція посилається на джерела в силових структурах на умовах анонімності.

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Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив угоду з ХАМАС про шеститижневе припинення вогню в секторі Газа. Угода передбачає обмін 33 ізраїльських заручників на палестинських в'язнів, початок запланований на неділю.

Офіс Нетаньягу повідомив про затримку підписання угоди з ХАМАС до суботнього вечора. Перша група ізраїльських заручників буде звільнена в неділю, після схвалення угоди кабінетом безпеки.

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