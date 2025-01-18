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Израильские спецслужбы: 25 из 33 заложников, которых ХАМАС планирует передать - живы

Израильские спецслужбы: 25 из 33 заложников, которых ХАМАС планирует передать - живы

Киев  •  УНН

 • 848 просмотра

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По данным израильских спецслужб, 25 из 33 заложников, которых ХАМАС должен передать на первом этапе сделки, остаются живыми. Обмен заложниками состоится в рамках шестинедельного прекращения огня в секторе Газа.

По оценкам источников в израильских службах безопасности, "25 из 33 заложников, которые должны были быть освобождены на первом этапе сделки, все еще живы".

Передает УНН со ссылкой на GLZ.

В целом 25 из 33 заложников, которых ХАМАС планирует передать на первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа, начинающегося завтра в воскресенье, живы, как сообщило в эту субботу радио израильской армии GLZ. Радиостанция ссылается на источники в силовых структурах на условиях анонимности. 

Напомним,

Кабинет министров Израиля утвердил соглашение с ХАМАС о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа. Соглашение предусматривает обмен 33 израильских заложников на палестинских узников, начало запланировано на воскресенье.

Офис Нетаньяху сообщил о задержке подписания соглашения с ХАМАС до субботнего вечера. Первая группа израильских заложников будет освобождена в воскресенье, после одобрения соглашения кабинетом безопасности.

Новым президентом Ливана избран военнослужащий Джозеф Аун09.01.25, 19:36 • 26570 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
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