Напад у Тель-Авіві: озброєний ножем тель-авівець був марокканцем з американською візою

На вулиці Нахалат Біньямін, яка розташована в популярному розважальному районі Тель-Авіва стався ножовий напад, у результаті якого 5 людей отримали поранення. Злочинця було застрелено. Принаймні в одного з постраждалих серйозні травми шиї, потрібна була операція, повідомляють AFР та Haaretz, передає УНН.

Деталі

За даними ізраїльської поліції, у вівторок увечері в центрі Тель-Авіва внаслідок ножового нападу було поранено декілька осіб (по різним даним йдеться про 4 або 5 поранених). Нападника було вбито силами безпеки на місці.

Чоловік, який завдав ножових поранень чотирьом людям в ізраїльському місті Тель-Авів у вівторок, є 29-річним громадянином Марокко, який має посвідку на проживання у США. Про це повідомила ізраїльська газета Haaretz.

За попередніми даними слідства, чоловік витягнув ніж і спочатку завдав ножових поранень трьом людям, а потім "легко" поранив когось, повідомили в поліції. За даними Al-Monitor, потім його застрелила жінка-поліцейський, яка в той момент була не на службі.

Повідомляється, що ножові поранення сталися на вулиці Нахалат Біньямін, яка розташована в популярному розважальному районі. У міській лікарні повідомили, що принаймні в одного з постраждалих були серйозні травми шиї, і потрібна була операція. Це другий інцидент із ножовим пораненням у місті за короткий час.

Нагадаємо

УНН передавав, що у Тель-Авіві четверо людей отримали ножові поранення.

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