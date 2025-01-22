Терор у Тель-Авіві: четверо людей отримали ножові поранення

Щонайменше четверо людей отримали поранення внаслідок терористичного нападу у вівторок ввечері у Тель-Авіві в Ізраїлі. Про це інформує The Jerusalem Post, передає УНН.

Деталі

Поліція підтвердила, що напад має терористичний характер, після проведення початкового розслідування. За словами правоохоронців, нападник спершу завдав ножових поранень трьом людям на вулиці Нахалат Біньямін, після чого напав на четвертого на сусідній вулиці Грузенберг.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що на тілі нападника були знайдені дозвіл на постійне проживання у США та квиток від прикордонного контролю. Документи свідчать, що нападник був громадянином Марокко, який мав дозвіл на постійне проживання у США і в’їхав до Ізраїлю за туристичною візою 18 січня - пише The Jerusalem Post.

Міністр внутрішніх справ Моше Арбель заявив, що співробітники прикордонного контролю аеропорту Бен-Гуріон спочатку відмовилися впустити нападника, і закликав провести розслідування цього інциденту. За інформацією ізраїльських ЗМІ, агенти ізраїльської служби безпеки скасували це рішення і дозволили йому в’їхати до Ізраїлю.

Офіцери передали його в руки служби безпеки для допиту, яка, на жаль, вирішила дозволити йому в’їзд до Ізраїлю - сказав Моше Арбель.

Міністр закликав голову служби безпеки Ронена Бара "розслідувати цей серйозний інцидент і якнайшвидше зробити відповідні висновки".

Парамедики та медики надавали допомогу двом постраждалим віком 24 роки та 59-річному чоловікові, які перебувають у легкому стані.

Нападник був застрелений, про що свідчать численні очевидці, які повідомили про стрілянину в районі інциденту. Поліція підтвердила, що нападник був нейтралізований. Згідно з повідомленнями, його застрелили цивільні особи.

Інцидент завершено. Було багато (суперечливих) повідомлень. Можу сказати, що нападник був один. Інших немає - заявив Хаїм Саргаро, командир району Тель-Авіва, помічник голови поліції.

Комісар Дані Леві додав: "Солдати швидко зреагували та нейтралізували терориста, як і очікується від сил безпеки".

Нагадаємо

На Західному березі річки Йордан невідомий обстріляв автобус, що прямував до Єрусалима. Внаслідок теракту загинув 12-річний хлопчик, ще троє пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.