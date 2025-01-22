Террор в Тель-Авиве: четыре человека получили ножевые ранения

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате террористического нападения во вторник вечером в Тель-Авиве в Израиле. Об этом информирует The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

Полиция подтвердила, что нападение имеет террористический характер, после проведения первоначального расследования. По словам правоохранителей, нападавший сначала нанес ножевые ранения трем людям на улице Нахалат Биньямин, после чего напал на четвертого на соседней улице Грузенберг.

Израильские СМИ сообщают, что на теле нападавшего были найдены разрешение на постоянное проживание в США и билет от пограничного контроля. Документы свидетельствуют, что нападавший был гражданином Марокко, который имел разрешение на постоянное проживание в США и въехал в Израиль по туристической визе 18 января - пишет The Jerusalem Post.

Министр внутренних дел Моше Арбель заявил, что сотрудники пограничного контроля аэропорта Бен-Гурион сначала отказались впустить нападавшего, и призвал провести расследование этого инцидента. По информации израильских СМИ, агенты израильской службы безопасности отменили это решение и позволили ему въехать в Израиль.

Офицеры передали его в руки службы безопасности для допроса, которая, к сожалению, решила разрешить ему въезд в Израиль - сказал Моше Арбель.

Министр призвал главу службы безопасности Ронена Бара "расследовать этот серьезный инцидент и как можно быстрее сделать соответствующие выводы".

Парамедики и медики оказывали помощь двум пострадавшим в возрасте 24 года и 59-летнему мужчине, которые находятся в легком состоянии.

Нападавший был застрелен, о чем свидетельствуют многочисленные очевидцы, которые сообщили о стрельбе в районе инцидента. Полиция подтвердила, что нападавший был нейтрализован. Согласно сообщениям, его застрелили гражданские лица.

Инцидент завершен. Было много (противоречивых) сообщений. Могу сказать, что нападавший был один. Других нет - заявил Хаим Саргаро, командир района Тель-Авива, помощник главы полиции.

Комиссар Дани Леви добавил: "Солдаты быстро среагировали и нейтрализовали террориста, как и ожидается от сил безопасности".

Напомним

На Западном берегу реки Иордан неизвестный обстрелял автобус, следовавший в Иерусалим. В результате теракта погиб 12-летний мальчик, еще трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести.