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Нападение на Беленюк: с официальной реакцией выступила партия "Слуга народа"

Нападение на Беленюк: с официальной реакцией выступила партия "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 19417 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Партия “Слуга народа”, членом которой является олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк, выступила с официальным заявлением о нападении на нардепа-олимпийца, пишет УНН.

Цитата

“Мы, партия и фракция „Слуга народа“, категорически осуждаем использование любой формы дискриминации и агрессии — по признаку расы или любой другой. Подчеркиваем, что патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства”, — указано в сообщении.

“Слуги” также добавили, что: “Считаем, что подобный инцидент — одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, не привыкшие цивилизованно и конструктивно вести дискуссии... Мы безоговорочно придерживались, придерживаемся и будем придерживаться этой политики. В дальнейшем будем использовать все законодательные и исполнительные рычаги влияния, чтобы не допустить в украинском обществе проявлений расизма и ксенофобии. А нарушители — будут получать суровое наказание. Таким позорным явлениям в нашей многонациональной и многокультурной стране не место”.

Контекст

На народного депутата от “Слуги народа” и Олимпийского чемпиона Жана Беленюк было совершено нападение сегодня в центре Киева.

В своем Facebook нардеп-олимпиец написал, что к нему подошли неизвестные молодые люди, и начали цепляться, провоцируя конфликт. От них прозвучала следующая фраза: “черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!” и “вали в Африку!”.

Впоследствии сам Беленюк поблагодарил главу Министерства внутренних дел Денису Монастырского и Национальную полицию Украины за оперативную реакцию на нападение.

Полиция открыла производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняются обстоятельства конфликта.

На нападение отреагировал Глава государства Владимир Зеленский. В своем Twitter Президент осудил проявление расизма и ксенофобии в Украине, отметив что Беленюк “один из самых достойных сынов Украины”, и им гордится народ.

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