Напад на Беленюка: з офіційною реакцією виступила партія "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Партія “Слуга народу”, членом якої є олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк, виступила з офіційною заявою щодо нападу на нардепа-олімпійця, пише УНН.
Цитата
“Ми, партія та фракція „Слуга Народу“, категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії — за ознакою раси чи будь-якою іншою. Наголошуємо на тому, що патріотичність того чи іншого громадянина не вимірюється його кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання”, — вказано у повідомленні.
“Слуги” також додали, що: “Вважаємо, що подібний інцидент — один із проявів мови ненависті. Їх вже третій рік поспіль на різних комунікаційних майданчиках, зокрема у соцмережах, культивують політичні опоненти, що не звикли цивілізовано та конструктивно вести дискусії... Ми беззастережно дотримувалися, дотримуємося і будемо дотримуватися цієї політики. У подальшому використовуватимемо всі законодавчі та виконавчі важелі впливу, щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії. А порушники — отримуватимуть суворе покарання. Таким ганебним явищам у нашій багатонаціональній та багатокультурній державі не місце”.
Контекст
На народного депутата від “Слуги народу” та Олімпійського чемпіона Жана Беленюка було скоєно напад сьогодні у центрі Києва.
У своєму Facebook нардеп-олімпієць написав, що до нього підійшли невідомі молодики, та почали чіплятись, провокуючи конфлікт. Від них пролунала наступна фраза: “чорна мавпа щось знає про патріотизм?!” та “вали до Африки!”.
Згодом сам Беленюк подякував голові Міністерства внутрішніх справ Денису Монастирському та Національній поліції України за оперативну реакцію на напад.
Поліція відкрила провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини конфлікту.
На напад також відреагував Глава держави Володимир Зеленський. У своєму Twitter Президент засудив прояв расизму та ксенофобії в Україні, наголосивши що Беленюк “один із найдостойніших синів України”, та ним пишається народ.