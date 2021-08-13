Напад на Беленюка: з офіційною реакцією виступила партія "Слуга народу"

ukru
Ексклюзив
10:51 • 2386 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 9117 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 110644 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 152905 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 222391 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 177007 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 172180 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187794 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154758 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160168 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 89728 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 83418 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 79176 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 105336 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 72143 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 222371 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 183132 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 278873 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 274422 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 401554 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 78211 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 84991 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 81466 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 106803 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116397 перегляди
Актуальне
Напад на Беленюка: з офіційною реакцією виступила партія "Слуга народу"

Напад на Беленюка: з офіційною реакцією виступила партія "Слуга народу"

Київ • УНН

 • 19425 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Партія “Слуга народу”, членом якої є олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк, виступила з офіційною заявою щодо нападу на нардепа-олімпійця, пише УНН.

Цитата

“Ми, партія та фракція „Слуга Народу“, категорично засуджуємо використання будь-якої форми дискримінації та агресії — за ознакою раси чи будь-якою іншою. Наголошуємо на тому, що патріотичність того чи іншого громадянина не вимірюється його кольором шкіри, статтю, етнічним походженням чи місцем проживання”, — вказано у повідомленні.

“Слуги” також додали, що: “Вважаємо, що подібний інцидент — один із проявів мови ненависті. Їх вже третій рік поспіль на різних комунікаційних майданчиках, зокрема у соцмережах, культивують політичні опоненти, що не звикли цивілізовано та конструктивно вести дискусії... Ми беззастережно дотримувалися, дотримуємося і будемо дотримуватися цієї політики. У подальшому використовуватимемо всі законодавчі та виконавчі важелі впливу, щоб не допустити в українському суспільстві проявів расизму та ксенофобії. А порушники — отримуватимуть суворе покарання. Таким ганебним явищам у нашій багатонаціональній та багатокультурній державі не місце”.

Контекст

На народного депутата від “Слуги народу” та Олімпійського чемпіона Жана Беленюка було скоєно напад сьогодні у центрі Києва.

У своєму Facebook нардеп-олімпієць написав, що до нього підійшли невідомі молодики, та почали чіплятись, провокуючи конфлікт. Від них пролунала наступна фраза: “чорна мавпа щось знає про патріотизм?!” та “вали до Африки!”.

Згодом сам Беленюк подякував голові Міністерства внутрішніх справ Денису Монастирському та Національній поліції України за оперативну реакцію на напад.

Поліція відкрила провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини конфлікту.

На напад також відреагував Глава держави Володимир Зеленський. У своєму Twitter Президент засудив прояв расизму та ксенофобії в Україні, наголосивши що Беленюк “один із найдостойніших синів України”, та ним пишається народ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами