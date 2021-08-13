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Беленюк подякував міністру Монастирському за оперативну реакцію на напад

Беленюк подякував міністру Монастирському за оперативну реакцію на напад

Київ • УНН

 • 31339 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Чемпіон Олімпійських Ігор-2020, народний депутат від “Слуги народу” Жан Беленюк подякував голові Міністерства внутрішніх справ Денису Монастирському та Національній поліції України за оперативну реакцію на напад, який було скоєно на нього сьогодні в центрі Києва. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.

Цитата

“Дякую міністру Денису Монастирському і представникам Національної поліції України за оперативну реакцію. Дав всі необхідні покази. Я люблю свою країну, вона мені дала все що маю і ніхто мене не змусить кудись поїхати, а неадеквати існують абсолютно скрізь! Просто інколи вони трапляються на нашому шляху”, — написав олімпієць-нардеп.

Деталі

Беленюк також подякував всім небайдужим за чисельні дзвінки та повідомлення, запевнивши, що наразі почувається добре.

Що було раніше

На народного депутата від “Слуги народу” та Олімпійського чемпіона Жана Беленюка було скоєно напад сьогодні у центрі Києва.

У своєму Facebook нардеп-олімпієць написав, що до нього підійшли невідомі молодики, та почали чіплятись, провокуючи конфлікт. Від них пролунала наступна фраза: “чорна мавпа щось знає про патріотизм?!” та “вали до Африки!”.

Поліція відкрила провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини конфлікту.

На напад також відреагував Глава держави Володимир Зеленський. У своєму Twitter Президент засудив прояв расизму та ксенофобії в Україні, наголосивши що Беленюк “один із найдостойніших синів України”, та ним пишається народ.

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