Беленюк поблагодарил министра Монастырского за оперативную реакцию на нападение

КИЕВ. 13 августа. УНН. Чемпион Олимпийских Игр-2020, народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк поблагодарил главу Министерства внутренних дел Дениса Монастырского и Национальную полицию Украины за оперативную реакцию на нападение, которое было совершено на него сегодня в центре Киева. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.