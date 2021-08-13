Почали чіплятися посеред вулиці: невідомі влаштували конфлікт з олімпійцем-нардепом від "Слуги народу" Беленюком
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Невідомі влаштували конфлікт з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 і народним депутатом від президентської політсили "Слуга народу" Жаном Беленюком на столичному Печерську - чіплялися з образливими фразами. До бійки не дійшло. Про це він сам написав у Facebook, інформує УНН.
Цитата:
“Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерск), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: “чорна мавпа щось знає про патріотизм?!” та “вали до Африки!”, - зазначив Беленюк.
Деталі
З його слів, "Слава Богу, до бійки справа не дійшла".
"Тож зі мною все нормально, але...
1. Мені цікаво, чи українець Я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?!
2. Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?!
3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!" - порушив він низку питань.
Доповнення
Жан Беленюк приніс Україні єдине "золото" Олімпійських Ігор - 2020 у Токіо.