Зеленський відреагував на напад на Беленюка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад, який було скоєно сьогодні у центрі Києва на Олімпійського чемпіона Токіо-2020 та народного депутата від “Слуги народу” Жана Беленюка. Відповідну реакцію голова держави виклав у своєму Twitter, передає УНН.
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“Український гімн прозвучав на Олімпіаді саме завдяки Жану Беленюку! Він — один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх”, — написав Зеленський.
Що було раніше
Народний депутат від партії “Слуга народу” та чемпіон Олімпійських Ігор-2020 Жан Беленюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, що невідомі йому молодики, підійшли до нього в центрі Києва та почали чіплятись посеред вулиці, намагаючись спровокувати конфлікт.
“Викрикуючи образливі речі типу: “чорна мавпа щось знає про патріотизм?!” та “вали до Африки!”, — повідомив він.
Поліція відкрила провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини конфлікту.