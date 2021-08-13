Зеленський відреагував на напад на Беленюка

Цитата

“Український гімн прозвучав на Олімпіаді саме завдяки Жану Беленюку! Він — один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх”, — написав Зеленський.

Що було раніше

Народний депутат від партії “Слуга народу” та чемпіон Олімпійських Ігор-2020 Жан Беленюк повідомив на своїй сторінці у Facebook, що невідомі йому молодики, підійшли до нього в центрі Києва та почали чіплятись посеред вулиці, намагаючись спровокувати конфлікт.

“Викрикуючи образливі речі типу: “чорна мавпа щось знає про патріотизм?!” та “вали до Африки!”, — повідомив він.



Поліція відкрила провадження за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Наразі з’ясовуються обставини конфлікту.