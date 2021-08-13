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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский отреагировал на нападение на Беленюка

Зеленский отреагировал на нападение на Беленюка

Киев  •  УНН

 • 54743 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нападение, которое было совершено сегодня в центре Киева на Олимпийского чемпиона Токио-2020 и народного депутата от “Слуги народа” Жана Беленюка. Соответствующую реакцию Глава государства изложил в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде именно благодаря Жану Беленюку! Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция будет жестко реагировать на такие случаи и пресекать их”, — написал Зеленский.

Что было раньше

Народный депутат от партии “Слуга народа” и чемпион Олимпийских Игр-2020 Жан Беленюк сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные ему молодые люди, подошли к нему в центре Киева и начали цепляться посреди улицы, пытаясь спровоцировать конфликт.

“Выкрикивая оскорбительные вещи типа: “черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!” и “вали в Африку!”, — сообщил он.

Полиция открыла производство по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняются обстоятельства конфликта.

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