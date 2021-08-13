Напад на олімпійця-нардепа Беленюка з образами: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Поліція з'ясовує обставини конфлікту з олімпійським чемпіоном Токіо-2020 і народним депутатом від президентської політсили "Слуга народу" Жаном Беленюком на столичному Печерську, де до нього чіплялися з образливими фразами, вже відкрито провадження за фактом "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань". Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
Цитата:
“Сьогодні, 13 серпня, під час моніторингу мережі інтернет поліцейськими була виявлена публікація, в якій один із народних депутатів України повідомляє про інцидент, що стався з ним у центрі столиці. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб”, — йдеться в повідомленні.
"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Триває перевірка", - сказали у поліції.
Контекст
Беленюком повідомив на своїй сторінці у Facebook, що невідомі йому молодики, підійшли до нього в центрі Києва та намагалися спровокувати конфлікт. “Викрикуючи образливі речі типу: “чорна мавпа щось знає про патріотизм?!” та “вали до Африки!”, — повідомив він.
Доповнення
Жан Беленюк приніс Україні єдине “золото” Олімпійських Ігор — 2020 у Токіо.