Нападение на 10-летнего мальчика-беженца в Германии: полиция планирует закрыть расследование, мама - против

Детали

В заявлении немецких правоохранителей говорится, что парень, согласно показаниям свидетелей, начал ссору с мужчиной, который "сопровождал женщину и троих детей". Они отмечают, что он забрался на стальную балку, чтобы перелезть через перила моста, а когда мужчина схватил его за футболку, "было впечатление, что его толкали в воду".

Согласно оценке полиции, 10-летний ребенок, вероятно, "потерял равновесие", поскольку приземлился на ноги в воде "глубиной всего 20 см". Также утверждается, что он мог порезать ногу об осколок стекла или другой острый предмет, "когда играл", перед конфликтом. Правоохранители считают, что парень дал ложные показания, поскольку "боялся попасть в неприятности дома из-за сильно загрязненной одежды и травмы стопы".

В комментарии изданию старший прокурор Прокуратуры Геттингена Андреас Б’юик подтвердил, что дело о нападении на 10-летнего украинца будет закрыто. По его словам, мальчик "вероятно, выдумал нападение россиянина в Айнбеке".

"Мотивом ложного обвинения со стороны мальчика возможно является то, что он боялся неприятностей дома из-за своей сильно загрязненной одежды и травмы на ноге. Нападающего не будут искать, потому что после опроса свидетелей можно предположить, что мальчик получил травму ноги от обломка или другого острого предмета во время игры возле канала", - сказал Бьюик.

В то же время мама пострадавшего мальчика Оксана рассказала, что категорически недовольна результатами расследования и вместе со своей семьей проводит свое расследование, чтобы тот человек понес наказание за то, что напал на ее детей.

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"Я шокирована результатами расследования. Тот мужчина толкал моего сына и есть зафиксированное сотрясение мозга. У нас маленький городок, но он (нападавший, - ред.) дальше гуляет на свободе. Независимо от того, что дети могли ему сказать, он не имел права касаться или оскорблять их. Он также не имел права толкать их и бросать в них бутылки или кроссовки. Почему-то полиция не указала, что тот мужчина бросал в Даню кроссовки", - сказала она.

Мама парня добавила: "У нас есть детальное описание того мужчины и женщины (которая его сопровождала, – ред.). Я не понимаю, почему они не верят моему сыну. Ну неудивительно, что они сейчас закрывают это дело. По моему мнению, они не хотят скандала и связываться с русскоязычными, вот и все".

Напомним

В Германии неизвестный мужчина напал на 10-летнего украинского мальчика, который разговаривал на украинском языке. Мужчина заявил, что Украина начала войну, и посоветовал детям говорить на русском.

2 сентября посольство Украины в Германии заявило, что немецкие правоохранительные органы проводят необходимые действия для привлечения к ответственности взрослого, который накануне сбросил с моста 10-летнего мальчика.