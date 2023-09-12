Напад на 10-річного хлопчика-біженця у Німеччині: поліція планує закрити розслідування, мама - проти

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У заяві німецьких правоохоронців йдеться, що хлопець, згідно зі свідченнями свідків, розпочав сварку з чоловіком, який "супроводжував жінку та трьох дітей". Вони зазначають, що він забрався на сталеву балку, щоб перелізти через поруччя мосту, а коли чоловік схопив його за футболку, "мав враження, що його штовхули в воду".

Згідно з оцінкою поліції, 10-річна дитина, ймовірно, "втратила рівновагу", оскільки приземлилася на ноги у воді "глибиною всього 20 см". Також стверджується, що вона могла порізати ногу об уламок скла чи інший гострий предмет, "коли гралася", перед конфліктом. Правоохоронці вважають, що хлопець дав неправдиві свідчення, оскільки "боявся потрапити в халепу вдома через сильно забруднений одяг і травму стопи".

У коментарі виданню старший прокурор Прокуратури Геттінгена Андреас Б’юїк підтвердив, що справу щодо нападу на 10-річного українця буде закрито. За його словами, хлопчик "ймовірно, вигадав напад росіянина в Айнбеку".

"Мотивом неправдивого звинувачення з боку хлопчика можливо є те, що він боявся неприємностей вдома через свій сильно забруднений одяг і травму на нозі. Нападника не шукатимуть, бо після опиту свідків можна припустити, що хлопчик отримав травму ноги від уламка або іншого гострого предмета під час гри біля каналу", - сказав Б'юїк.

Водночас мама потерпілого хлопця Оксана розповіла, що категорично незадоволена результатами розслідування і разом зі своєю сім'єю проводить своє розслідування, щоб той чоловік поніс покарання за те, що напав на її дітей.

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"Я шокована від результатів розслідування. Той чоловік штовхав мого сина і є зафіксований струс мозку. У нас маленьке містечко, але він (нападник, - ред.) далі гуляє на свободі. Незалежно від того, що діти могли йому сказати, він не мав права торкатися або ображати їх. Він також не мав права штовхати їх і кидати у них пляшки або кросівки. Чомусь поліція не вказала, що той чоловік кидав у Даню кросівки", - сказала вона.

Мама хлопця додала: "У нас є детальний опис того чоловіка та жінки (яка його супроводжувала, – ред.). Я не розумію, чому вони не вірять моєму сину. Ну не дивно, що вони зараз закривають цю справу. На мою думку, вони не хочуть скандалу й зв’язуватися з російськомовними, ось і все".

Нагадаємо

У Німеччині невідомий чоловік напав на 10-річного українського хлопчика, який розмовляв українською мовою. Чоловік заявив, що Україна почала війну, і порадив дітям говорити російською.

2 вересня посольство України в Німеччині заявило, що німецькі правоохоронні органи проводять необхідні дії для притягнення до відповідальності дорослого, який напередодні скинув з моста 10-річного хлопчика.