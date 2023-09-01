У Німеччині невідомий скинув дитину з мосту за українську мову
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Німеччині невідомий чоловік напав на 10-річного українського хлопчика, який розмовляв українською мовою. Чоловік заявив, що Україна почала війну, і порадив дітям говорити російською. Після цього він кинув хлопчика з мосту в канал. Через це той отримав серйозні травми. Про це повідомляється в пресрелізі прокурора Геттінгену, передає УНН.
Деталі
Відомо, що 26 серпня в місті Айнбек, Німеччина, невідомий чоловік напав на 10-річного українського хлопчика. Хлопчик гуляв зі своїми друзями, коли невідомий поскаржився, що вони розмовляють українською. Чоловік сказав, що діти повинні розмовляти російською, оскільки Україна почала війну.
Потім чоловік потягнув за волосся одну з дівчаток, а після цього схопив хлопчика і кинув його з мосту у канал. Дитина вдарилась головою та лівою ногою об залізні балки, прикріплені до мосту. Коли хлопчик лежав у каналі, чоловік кинув у нього скляну пляшку, яка влучила в плече.
Правоохоронці розпочали розслідування справи. Вони шукають чоловіка на вигляд 40-45 років, одягненого у синю футболку, чорну кепку та джинсові шорти.
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